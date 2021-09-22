Сотрудничество в области безопасности и разоружения обсудили в Минске

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР) состоялось 21 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
Участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ. Они обсудили сотрудничество в области безопасности и разоружения.
Следующее заседание СККР планируется провести в Минске в первой половине 2022 года.-0-
Заседание Экономического совета СНГ пройдет 24 сентября в Москве