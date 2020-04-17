Соцслужба с привлечением волонтеров выполнила почти 8 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 марта по 16 апреля территориальные центры социального обслуживания населения выполнили почти 8 тыс. заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего заявок приняли территориальные центры Гомельской области (2,1 тыс.) и Минска (1,5 тыс.).

Как сообщалось, ежедневно с 9.00 до 18.00 все 146 территориальных центров по отдельным телефонным линиям принимают заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов для одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и людей с инвалидностью. Для организации оперативной доставки к социальным работникам подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

Одновременно с территориальными центрами активно развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, "Белпочта", общественные и другие организации.

На 1 апреля в Беларуси насчитывается почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тыс. не имеют близких родственников.

Комплексные социальные услуги на дому на системной основе получают более 95 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают их 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и др. Дополнительно в сельской местности - растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.-0-