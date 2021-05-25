Совет Республики инициировал заявление относительно "возмутительных действий" с госфлагом в Риге

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики инициировал заявление по поводу "возмутительного инцидента" с государственным флагом в Риге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Сегодня состоялось заседание президиума Совета Республики, на котором принято решение о том, что соответствующее заявление будет сделано на предстоящей сессии. Инициатива поддержана депутатами Палаты представителей.

"Мы возмущены теми действиями, которые осуществлены высокопоставленными политическими и государственными деятелями Латвийской Республики в Риге в отношении государственного флага Республики Беларусь", - сказал Сергей Рачков.

Позиция сенаторов такова: данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. И Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права. Действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия и добрых отношений между нашими государствами.

"Возмущает и то, что страны Европы сделали вид, что не заметили это вопиющее событие. Страны, которые пытаются нас учить демократии, хорошим манерам, не заметили, как средь бела дня мэр и министр иностранных дел Латвийской Республики снимают государственный флаг Республики Беларусь - участницы Чемпионата мира по хоккею. Фактически, превращая это в политическое шоу", - добавил Сергей Рачков.

Такое молчаливое согласие противоречит этике международных отношений. "Рассчитываем на то, что руководство Латвийской Республики сделает соответствующие выводы, принесет официальные извинения Республике Беларусь. И будет выстраивать отношения с нашей страной на основе добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - заключил член Совета Республики.-0-

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