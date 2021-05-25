ИИХФ считает неприемлемым снятие Государственного флага Беларуси в Риге - Фазель

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (IIHF) обратилась в мэрию Риги по поводу ситуации с заменой Государственного флага Беларуси на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - сказал Рене Фазель.

Как сообщалось, Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена Государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран - участниц турнира и официальных символов чемпионата является не чем иным как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата.-0-