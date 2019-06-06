Совмин определил перечень организаций для строительства объектов Национального детского технопарка

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило перечень генеральных проектных, генеральных подрядных, инженерных организаций для проектирования и строительства объектов учреждения образования "Национальный детский технопарк". Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 5 июня 2019 года №366, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно документу, строительство школы на 750 ученических мест, общежития на 300 мест, реконструкцию объекта под размещение учебно-лабораторного корпуса будут осуществлять УП "Минскпроект", УП "Белпромпроект", ОАО "Стройтрест №4" и КУП "УКС Минского горисполкома".

Постановление принято в соответствии с указом от 12 апреля 2019 года №145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк".

Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение двух лет.

Как сообщалось, Национальный детский технопарк создадут в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тыс. наиболее одаренных детей - учеников 6-11-х классов со всех регионов страны. Для них разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка. С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, ученые, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских и промышленных организаций. Проживание и питание учащихся будут обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета. Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий.-0-