Совмин определил условия выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Беларуси некоторых животных и растений

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены условия выдачи разрешений на перемещение через государственную границу Беларуси отдельных видов животных и растений. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 октября 2020 года №610 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о животных и растениях, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Постановление распространяется на юридических и физических лиц, в том числе ИП, которые ввозят или вывозят указанные виды животных и растений.

Разрешение на перемещение подтверждает право заявителя совершать таможенные и другие операции в отношении указанных в нем образцов.

Срок действия разрешения исчисляется со дня его выдачи и составляет 6 месяцев - для разрешения на вывоз или обратный вывоз, 12 месяцев - на ввоз.

Постановлением также утверждено положение о порядке и условиях выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз или вывоз из ЕАЭС либо ввоз или вывоз из Беларуси в ЕАЭС озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.

Основные положения постановления вступают в силу после официального опубликования.-0-