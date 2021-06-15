Совмин снизил плату за связанные с патентами административные процедуры

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров снизил плату за проведение ряда связанных с патентами административных процедур. Это предусмотрено постановлением Совмина №326 от 14 июня 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Выдача патента на изобретение теперь будет обходиться для заявителя в 1,05-2,45 базовой величины против 1,5-3,5 ранее (1 БВ - Br29). Проведение патентной экспертизы заявки теперь будет стоить 11,9 базовых.

Кроме того, уменьшена плата за выдачу патента на полезную модель, промышленный образец, сорт растения, поддержание их в силе по годам, продление срока действия патентов и их восстановление, а также предоставление права пользования географическим указанием и продление срока его действия.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-