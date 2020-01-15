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15 января 2020, 10:30

Современное общество измеряет правдивость новостей количеством лайков и репостов - эксперты

Виктор Наумов
Виктор Наумов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современное общество измеряет правдивость новостей количеством лайков и репостов в социальных сетях. Такими наблюдениями во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Deepfakes: новый вызов информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА поделился старший научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук, доцент Виктор Наумов.

Человек, который не владеет специальными технологиями, не имеет шансов распознать deepfakes. Определить обычный фейк также непросто - на современного человека обрушивается поток информации. В таких условиях аналитические возможности зачастую не срабатывают, и тогда показателем правдивости новости становится ее распространенность. "Мы живем лайками. Сколько их тебе поставят - на столько тебе больше условного доверия. Это печальное развитие культуры потребления, когда упаковка создает эффект качества. В информационном пространстве такой своеобразной упаковкой являются репосты, лайки, комментарии. Эффект массового распространения искажает адекватность восприятия", - пояснил Виктор Наумов.

С этим мнением солидарен директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров. "Сегодня, как ни странно, верификация новости, события осуществляется через ее распространенность", - констатировал он. Чем шире разносится новость, тем больше она воспринимается как правда.

Deepfakes - это технологии искусственного синтеза человеческого изображения, основанные на использовании нейросетей и искусственного интеллекта, позволяющие создавать высокореалистичные фото- и видеоизображения людей либо модифицировать фото- и видеоматериалы. Ярким примером служит ролик, где экс-президент США Барак Обама оскорбляет нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Видео появилось в апреле 2018 года на ресурсе BuzzFeed. В конце создатели рассказывают, что это подделка, показывая возможности технологий создания фейковых новостей. В США к проблеме deepfakes отнеслись со всей серьезностью. Летом 2019 года в комитете по разведке Конгресса США прошли специальные слушания. В американский парламент внесен законопроект по борьбе с высокотехнологичной дезинформацией. Недавно Facebook принял решение, что будет удалять видео, в котором эксперты найдут технологии deepfakes.-0-

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