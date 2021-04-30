Создание четырех космических аппаратов предполагается совместной программой ЕАЭС

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Одним из результатов программы Евразийского экономического союза в сфере космоса должно стать создание четырех новых космических аппаратов. Об этом сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на брифинге по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 29-30 марта в Казани с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании межправсовета был рассмотрен вопрос о реализации межгосударственной программы "Интегрированная система государств - членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли" и перспективах сотрудничества стран союза в сфере космических услуг. "Главы правительств рассмотрели вопрос о реализации первых этапов программы, - сказала Ия Малкина. - Мы наметили, что эта программа будет реализовываться с 2021 по 2025 год в три этапа. Страны уже приступили к реализации первых мероприятий. Рассчитываем, что одним из результатов станет производство около четырех новых космических аппаратов".

По словам помощника председателя Коллегии ЕЭК, сейчас страны ЕАЭС реализуют совместные действия, которые позволят использовать преимущества единого экономического пространства, объединить научные, маркетинговые исследования и привлечь к участию абсолютно все государства-члены. "Я имею в виду Армению и Кыргызстан, потому что сегодня драйверами в этом вопросе являются Россия, Казахстан и Беларусь", - констатировала Ия Малкина.

"Что касается первого этапа: он предполагает объединение ресурсов действующих и перспективных группировок спутников, созданных на основе национальных космических программ государств союза, - пояснила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Второй этап, как мы рассчитываем, будет предусматривать создание единого информационного портала банка данных по материалам космической съемки. Возможно, что завершающий этап данной программы позволит создать перспективную совместную космическую систему дистанционного зондирования Земли государств союза".-0-