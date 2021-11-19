Спасатели усилят наряды в ТЛЦ на границе и усовершенствуют пути эвакуации на случай ЧС

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры безопасности в транспортно-логистическом центре в Гродненской области, где временно размещены беженцы, будут усилены. Туда направят дополнительные наряды МЧС, усовершенствуют пути эвакуации из здания при чрезвычайной ситуации. Об этом заявил сегодня журналистам начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза, сообщает БЕЛТА. Пожарная безопасность в ТЛЦ обеспечивается круглосуточно. "В здании есть эвакуационные выходы, порошковые огнетушители, внутренний противопожарный водопровод, спринклерная система автоматического пожаротушения. Наш личный состав круглосуточно дежурит в помещении. Используем видеонаблюдение, чтобы не допустить пожаров", - сказал Дмитрий Лакиза. В помещении запрещено курить, разводить открытый огонь. За сутки никаких происшествий и предпосылок к пожарам не было. "Работаем слаженно с органами внутренних дел, Вооруженными Силами, погранкомитетом, со всеми структурами, которые здесь находятся, - добавил Дмитрий Лакиза. - Мы еще усилим наши наряды и примем дополнительные меры для обеспечения эвакуационных выходов из помещения". Как сообщалось ранее, Президент Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в транспортно-логистическом центре. Первое поручение в этом направлении - главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику. Им необходимо первостепенно обратить внимание на противопожарную безопасность. Пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом.-0- Фото Леонида Щеглова Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!