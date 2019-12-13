Специалисты из Узбекистана изучили белорусский опыт проведения переписи

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Государственного комитета Узбекистана по статистике посетили Беларуси, чтобы изучить опыт организации и проведения переписи населения, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Визит состоялся 9-13 декабря и был организован при поддержке Фонда ООН в области народонаселения. Специалистов интересовала как организационная, так и методологическая работа. В частности, поднимались вопросы разработки соответствующей программы, методики расчета численности временного переписного персонала и определения средней нормы нагрузки на него, применения картографического материала.

В центре внимания были и процесс обнаружения логических ошибок, синхронизация программных файлов и файлов данных между устройствами, использование IT- и ГИС-технологий, управление потоками данных в CAPI.

Перепись населения в Узбекистане пройдет в 2022 году и станет первой за последние тридцать лет.-0-