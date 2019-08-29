Специалисты рассказали, что мешает белорусским СТ получать статус жилых поселков

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство садоводческих товариществ в Беларуси не могут получить статус жилых поселков из-за несоответствия требованиям, которые предъявляются населенным пунктам. Речь об этом шла на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Заместитель начальника управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Марина Астапенко напомнила, что вопрос придания садоводческим товариществам статуса жилых поселков рассматривался в 2013-2014 годах. "В настоящее время этот вопрос остался нерешенным ввиду того, что большинство СТ у нас не соответствуют требованиям, предъявляемым к населенным пунктам (ширина дорог, размещение построек). Кто-то использует земельный участок только для выращивания сельхозпродукции, кто-то возводит простые садовые домики. Не во всех садоводческих товариществах можно разместить определенные объекты инфраструктуры", - пояснила она.

При этом действующее законодательство не препятствует переводу садоводческого товарищества в жилую застройку, обратил внимание консультант отдела правового обеспечения земельных отношений, геодезии и картографии юридического управления Госкомимущества Александр Павлов. Примеры есть на территории Минской области. Так, в Минском районе дачный кооператив был присоединен к Ждановичам. "Но принципиальный вопрос в том, что действующим садоводческим товариществам, исходя из того, как они строились, как происходило освоение земельных участков, очень затруднительно соблюсти требования, предъявляемые к населенными пунктам в части архитектурных, строительных, противопожарных норм и правил", - дополнил он коллегу.

Кроме того, для перевода СТ требуется решение общего собрания садоводческого товарищества о ликвидации. Как показывает практика, даже в товариществах с развитой инфраструктурой они не всегда проходят. Нужно, чтобы его поддержало квалифицированное большинство голосов - две трети членов СТ.-0-

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