Спецпремия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества - Марков

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная премия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков.

Авторский коллектив в составе заместителя заведующего отделом дирекции информации ЗАО "Второй национальный телеканал" Бориса Герстена, директора ЧПУП "Мастерская Владимира Бокуна" Владимира Бокуна, режиссера-постановщика "Мастерской Владимира Бокуна" Владимира Луцкого удостоен спецпремии Президента за создание серии документальных фильмов "Хроника Минского гетто". "Главное, что эта награда - сильнейшая мотивация творить дальше. Совсем скоро на ОНТ будут новые невыдуманные истории из жизни страны и людей. Такие же безукоризненно и сильно снятые, но самое важное, что с душой", - пообещал Марат Марков.

"Хочется сегодня сказать чуть больше о Борисе Герстене. Ведь сам он очень любит показывать выдающиеся судьбы других людей, на встречи с которыми так щедра его жизнь. Перебирать, как четки, их достижения и неудачи, воспоминания и хронику самой жизни, заставлять зрителя улыбаться и даже плакать. Во всех его работах так много о других, но так мало о нем самом. Да, такова документалистика, и он в ней профи. Наверное, сегодня день личного триумфа этого скромного и бесконечно честного человека", - отметил руководитель ОНТ.

Марат Марков подчеркнул, что во многом благодаря авторскому коллективу, который отмечен в этом году спецпремией Президента, телеканал ОНТ всегда славился качественной и востребованной у зрителя документалистикой.-0-