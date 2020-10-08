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08 октября 2020, 12:57

Сроки изоляции для прибывающих из-за границы и контактов первого уровня по COVID-19 сократят до 10 дней

Фото из архива
Фото из архива
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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения сократит до 10 дней сроки изоляции для тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, и для тех, кто установлен как контакт первого уровня с зараженным COVID-19. Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новацией станет то, что будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран (с неблагополучной эпидемической ситуацией. - Прим. БЕЛТА) и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он пояснил, что причиной таких изменений стали практические наблюдения отечественных специалистов, согласно которым проявления болезни происходили обычно не позже седьмого дня после контакта с заболевшим коронавирусом. "На седьмой день будут проводить исследование, до 10-го дня смотреть на клинические проявления и на 10-й день отпускать людей (с карантина, если все в порядке. - Прим. БЕЛТА). Это добавит больше удобства тем, кто прибывает из-за рубежа, и тем, кто находится на самоизоляции", - отметил Дмитрий Пиневич.

По поводу возможных дополнительных нововведений исполняющий обязанности министра сказал, что они если и будут, то избирательные, точечные, а не масштабные, поскольку основные противоэпидемические мероприятия в Беларуси уже были предусмотрены во время первой волны, страна наработала свой уникальный опыт и сейчас будет его использовать. "Мы сегодня еще раз подтвердили эффективность выбранной модели введения ограничительных мероприятий", - отметил он.

"У нас нет чувства тревоги в отношении наступления эпидемического сезона. Единственное, мы хотели бы обратить внимание всех и каждого: если есть возможность (а она есть), не надо пренебрегать банальными мерами предосторожности, которые приводят к отличным результатам", - подчеркнул Дмитрий Пиневич.

Минздрав подчеркивает особую роль каждого гражданина в борьбе с новой волной COVID-19Минздрав подчеркивает особую роль каждого гражданина в борьбе с новой волной COVID-19
Министерство здравоохранения в борьбе с новой волной COVID-19 отводит особую роль противоэпидемическим мероприятиям, которые касаются каждого гражданина. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Минздрав не вносил предложений по всеобщему переходу на дистанционное обучение. Решения по каждому учебному заведению при необходимости будут приниматься индивидуально. Как отметил в этой связи Дмитрий Пиневич, хорошо зарекомендовал себя опыт Беларуси по организации так называемых контактных центров на базе, например, общежитий, где размещали контактных лиц из больших организованных коллективов.

Что касается тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, то они, как правило, повторно не заболевают. "По нашим данным, сформированный после весенней волны иммунитет действует, - сказал специалист. - Наши данные говорят о том, что переболевшие люди в тотальном количестве не заболевают, они имеют сформированный иммунитет".

Система здравоохранения Беларуси хорошо подготовлена к новой волне заболеваемости. По данному поводу на контроле Минздрава находятся 190 наименований медпрепаратов, из них 150 - отечественного производства, что позволяет обеспечить лекарственную безопасность. Запас средств индивидуальной защиты на складах - на полтора месяца беспрерывной работы.-0-

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