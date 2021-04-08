Стали известны победители конкурса по безопасности жизнедеятельности в достижении ЦУР

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты МЧС определили лучших в республиканском конкурсе "Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в достижении Целей устойчивого развития". Конкурс стартовал в феврале, а сегодня оргкомитет подвел итоги. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

На конкурс было подано более девяноста работ из двадцати одного учреждения высшего образования Беларуси. Участникам предстояло попробовать свои силы в написании эссе, съемке видеоролика или подготовке стендового доклада. Причем тематика номинаций охватывала широкий диапазон направлений - от демографической безопасности и здорового образа жизни до защиты окружающей среды, безопасности и жизнестойкости современных городов, а также энергетической безопасности страны.

В номинации "Эссе" работа представителя Белорусского государственного технологического университета Екатерины Совко признана лучшей, на втором месте работы курсанта Университета гражданской защиты МЧС Анны Сурмы и студента Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка Никиты Рачиловского, а замыкает тройку лидеров эссе представителей Витебского государственного медицинского университета Натальи Гапонько и Университета гражданской защиты МЧС Дианы Медведевой.

В номинации "Стендовый доклад" победу одержал представитель Минского государственного лингвистического университета Дмитрий Калинов, на втором месте представители Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Роман Снапко и Александр Диканов. Доклады курсантов МЧС Михаила Дряпко и Алексея Ильяша, а также Александра Тежика - на третьем месте.

В номинации "Видеоролик" победителем стали представители Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова Роман Юрченко и Татьяна Мумладзе. Диплом II степени у представителей Белорусского национального технического университета Ивана Перскевича, Михаила Герасько, Андрея Хващенко, Ильи Климовича, Владислава Кравченко, у представителя Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка Марии Тарасовой. Видеоработы курсантов МЧС Валерии Балачук, Маргариты Гаврутиковой и Матвея Трохимика, студентки Витебского государственного университета им. П.М.Машерова Екатерины Качан отмечены дипломом III степени.

Конкурс прошел уже во второй раз в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года, Национальной стратегии по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Беларуси на 2019-2030 годы, государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы и направлен на привлечение внимания молодежи к Целям устойчивого развития, формирование у обучающихся мотивации к активным действиям по их достижению.

Впервые конкурс в Университете гражданской защиты МЧС прошел в 2020 году. Тогда в адрес оргкомитета пришло более 50 работ из 13 учреждений высшего образования Беларуси.-0-