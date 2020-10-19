Старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции дали в НАН

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции дали в Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"В этом году на ледовый континент отправятся 10 участников экспедиции. Из них пятеро уже побывали в Антарктиде , остальные - новички. Членам экспедиции предстоят нелегкая работа по продолжению строительства Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя", а также научные исследования в соответствии с государственной программой по изучению Антарктики", - рассказали в НАН.

В составе экспедиции сезона 2020/2021 - научные сотрудники НАН Беларуси, БГУ и других организаций страны. В числе участников - начальник экспедиции Алексей Гайдашов, начальник сезонной полевой базы Владимир Нестерович, механик Павел Ростов, биолог-эколог Егор Корзун, заведующий производством питания Сергей Лютый, ведущий специалист в области физики атмосферы Владислав Базылевич, хирург-анестезиолог Леонид Никитюк, электрик-энергетик Сергей Зубрицкий, геофизик Павел Шаблыко и программист Николай Зинькевич.

Уже завтра, 20 октября, члены 13-й Белорусской антарктической экспедиции выедут в Санкт-Петербург. Туда же будут отправлены экспедиционные грузы. Из Санкт-Петербурга на борту российского судна белорусские полярники отправятся в Антарктику. С декабря до середины февраля, то есть 2,5 месяца, будут проведены научные исследования и работы по развертыванию амбулаторно-хирургического модуля. Возвращение планируется в первой половине марта.

Как подчеркнул во время торжественного мероприятия первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, основная цель нынешней экспедиции - это новые знания. По его словам, результаты работы белорусских ученых получили признание в мировом антарктическом сообществе. Например, созданы базовый аппаратурный комплекс и методическое обеспечение для экспериментальной комплексной дистанционной наземной и спутниковой системы мониторинга атмосферы и снежной поверхности, уникальные для Антарктиды и нашедшие применение в национальных и международных проектах. В районе горы Вечерней в сотрудничестве с Лилльским университетом развернута и используется для регулярных наблюдений радиометрическая система, которая включена в глобальную радиометрическую сеть AERONET. Впервые для восточного сектора Антарктики создана база данных по таксономическому составу флоры и фауны морских, пресноводных и наземных экосистем.

"Открыты новые для науки виды беспозвоночных. Впервые для района мелководного шельфа моря Космонавтов (где базируется наша станция) обнаружены их промысловые запасы, в частности морских ежей, плотность которых достигает 60 экземпляров на квадратный метр. Составлена эталонная коллекция мхов и лишайников, хранящаяся в гербарии Института экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН. Эта коллекция является научным объектом, составляющим национальное достояние Беларуси. Установлены высокие перспективы района размещения станции по полезным ископаемым (железу, цветным и благородным металлам и др.), в том числе по углеводородам в прибрежной части дна морей", - отметил Сергей Чижик.

Кроме того, во время предыдущих экспедиций была заложена основа Белорусской антарктической станции. Введены в строй специализированные модульные объекты, созданные в Беларуси. Планируется, что к 2021-2022 годам первая очередь станции будет готова к приему круглогодичных научных экспедиций. "Ввод в эксплуатацию станции, обеспечивающей проведение сезонных и круглогодичных научных исследований и мониторинга состояния природной среды Антарктики, является важным правовым фактором, определяющим присутствие нашего государства в Антарктиде", - отметили в пресс-службе.-0-

Фото участников 12-й Белорусской антарктической экспедиции