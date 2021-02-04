Стоматологическая служба более чем на 90% выполнила показатели по платным услугам и их экспорту

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоматологическая служба, несмотря на пандемию, более чем на 90% выполнила показатели по оказанию платных услуг и их экспорту, сообщил журналистам главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по стоматологии Андрей Матвеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стоматологической службой более чем на 90% выполнены показатели по оказанию платных стоматологических услуг и их экспорту. С этой целью были сближены цены для граждан республики и иностранных граждан", - сказал Андрей Матвеев.

Говоря о выполнении экспортного показателя, главный врач заметил: это свидетельствует о том, что до закрытия границ стоматология активно работала и оказывала помощь на экспорт. "К тому же у нас осталось достаточно большое количество граждан из дружественных стран, которые работают в Парке высоких технологий, - сказал он. - В общем, с показателями экспорта услуг по стоматологии мы практически справились благодаря самоотверженной работе наших врачей-стоматологов".

В целом, несмотря на все сложности, в которых работала стоматология, как и все здравоохранение республики, связанные с эпидемиологической обстановкой, служба сработала устойчиво и оказала необходимую помощь. Во всех регионах были организованы выездные бригады для неотложной стоматологической помощи пациентам с COVID-19, а также контактам, находящимся на самоизоляции. Сейчас эту помощь продолжают оказывать во всех регионах.-0-