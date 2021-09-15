Страны ОДКБ наметили перспективные направления военного сотрудничества

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Душанбе состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Основные вопросы, рассмотренные в ходе мероприятия: "О Координационном совете уполномоченных органов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности", "О базовой научно-исследовательской организации государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области исследования проблем медицинского обеспечения", "О Плане совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года", "О Соглашении о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности", "О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года", "О Плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности".

Участие белорусской военной делегации во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным в мероприятиях позволило довести позицию белорусской стороны по ключевым вопросам повестки дня заседания.

Министр вместе с коллегами, главами оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, проанализировал состояние военного сотрудничества в рамках организации и наметил перспективные направления дальнейшего межведомственного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов.-0-