Страны ОДКБ приняли заявление по Афганистану

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное заявление государств - членов ОДКБ "О положении в Афганистане" принято на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, которое состоялось сегодня в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В документе содержится призыв ко всем афганским этноконфессиональным группам воздерживаться от вооруженного противостояния, принять необходимые меры в целях нормализации ситуации, сохранения жизни мирного населения, восстановления мира, экономического развития, к искоренению в Афганистане терроризма и наркопреступности во всех их формах и проявлениях.

Государства ОДКБ также призвали пресекать любые исходящие с территории Афганистана угрозы безопасности и подтверждают свою решимость задействовать имеющиеся у ОДКБ ресурсы для обеспечения безопасности ее государств-членов.

Наряду с этим в документе содержится призыв к международному сообществу по расширению гуманитарной помощи афганскому населению, подтверждаются намерения государств ОДКБ содействовать Афганистану в становлении мирной, стабильной, процветающей страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков, и готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации и развитию Афганистана при центральной координирующей роли ООН.-0-