Студентом года стал представитель Гродненского медуниверситета

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Студент года - 2018" завоевал пятикурсник педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета Антон Лемеш, передает корреспондент БЕЛТА.

Средний балл успеваемости Антона - 8,78, одним из принципов жизни студент выбрал творческий и ответственный подход ко всем начинаниям. "Этот принцип помогает мне во всех сферах деятельности: учеба, научная деятельность, КВН, творчество, спорт и общественная деятельность", - отметил победитель.

Второе место в республиканском конкурсе занял студент третьего курса факультета традиционной белорусской культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств Игорь Гелдинский. "Хочу познать этот мир как можно больше, поэтому стараюсь каждой сфере уделить достаточно времени. Ключевое место в моей жизни занимает хореография. Благодаря ей и вместе с ней я двигаюсь вперед и достигаю новых целей", - поделился Игорь.

На третьем месте - студентка третьего курса финансово-экономического факультета Полоцкого государственного университета Мария Савченко. В этом году девушка стала стипендиатом специального фонда Президента Беларуси, в ее копилке первая категория на Республиканском конкурсе научных работ студентов. Мария также является вокалисткой заслуженного вокально-хореографического ансамбля "Комарики" им. Ч.Клечко и вокальной группы Miracle, которая не раз становилась победителем городских, областных, республиканских и международных конкурсов.

Победителем в номинации "Студент года ONLINE" по итогам голосования пользователей виртуальной сети стал также Антон Лемеш.

В Минском государственном дворце культуры прошел финал республиканского конкурса БРСМ "Студент года-2018". В нем приняли участие девять лучших студентов страны: будущие инженеры, финансисты, врачи, менеджеры, лингвисты, культурологи, а также покорители туристической индустрии. Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте, на продвижение студенческих инициатив и проектов, повышение престижа знаний и популяризацию профессии.-0-

Фото Андрея Покумейко