Субсидии и адресная помощь - Костевич рассказала о поддержке граждан в условиях пандемии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о принятых государством мерах по поддержке граждан в условиях пандемии в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Государство отреагировало на ситуацию на рынке труда с точки зрения поддержки нанимателей, трудовых коллективов и конкретных людей. Был принят ряд указов Президента и постановлений правительства. Например, указом №178 предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения."Более 300 организаций получили разрешения на открытие счета в банке для поступления субсидий. 112 организаций уже подали заявления. Первая тысяча человек уже получила эту субсидию", - сказала Ирина Костевич.

Указом №178 также продляется до 31 августа период предоставления государственной адресной поддержки в виде ежемесячного социального пособия гражданам, у которых в мае-июле текущего года истекает срок действия такого пособия. "Это очень важный механизм для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, что привело к снижению доходов. Автоматическое продление выплаты пособия позволяет людям не ходить по инстанциям, собирая документы, тем более в нынешней эпидемиологической ситуации. Пособие уже продлено автоматически для 9 тыс. человек. Еще у 5 тыс. срок действия заканчивается в июле, и он тоже будет продлен", - отметила министр.

Ситуация на белорусском рынке труда управляемая - Костевич "В январе-марте занятость была на уровне прошлого года. Изменения пошли уже в апреле-мае, мы эту проблему видели. По итогам января-мая число занятых в экономике снизилось на 0,2%", - сказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич Ирина Костевич.

Упрощен и порядок назначения нового ежемесячного социального пособия (если человек его раньше не получал). Действующий механизм требовал при подаче заявления предоставить документы о среднедушевом доходе за 12 месяцев. "Мы урезали этот срок до трех месяцев, понимая, что сложная ситуация была именно в апреле-июне. Люди активно обращались за этой поддержкой", - констатировала Ирина Костевич.

По ее словам, за получением адресной социальной помощи в основном приходят многодетные семьи. Так как указ №178 действует лишь до 31 августа, принято решение о принятии постоянных мер. Указом от 18 мая "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" предусмотрено с 1 сентября многодетным семьям увеличить период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (сейчас - до 6 месяцев), а также критерий нуждаемости с 100% до 115% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения для назначения такого пособия.

"По итогам 2020 года Br50 млн будет потрачено на ежемесячное социальное пособие, на поддержку многодетных семей, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и у которых снизились доходы", - резюмировала министр.-0-