4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Такая информация озвучена по итогам по итогам предварительного судебного заседания, которое прошло сегодня в суде Московского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Назначить рассмотрение коллегиально в открытом судебном заседании в помещении суда Московского района города Минска на 11.00 17 февраля, - сказал судья Верховного суда Игорь Любовицкий. - Меру пресечения обвиняемым оставить без изменения".

Сегодня Верховный суд провел предварительное судебное заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми, Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком, заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. На заседании рассматривался вопрос о соблюдении их условий.

Во время предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Как сообщалось, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.

При расследовании установлено, что Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу.

Данная группа с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, действуя в интересах ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг" (ранее - ООО "Агентство по торговле в рассрочку"), ООО "Системы обработки информации", ООО "Правовой диалог" (ранее - ООО "Белторгтехнологии") и ООО "Активлизинг", незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее Br30 млн 491 тыс. Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию.

Продолжая преступную деятельность, Виктор Бабарико с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше Br1 млн и другого имущества.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью.-0-

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