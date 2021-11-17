17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты подтвердили применение химических веществ на границе, сообщил БЕЛТА начальник отдела взаимодействия со СМИ Государственного комитета судебных экспертиз Сергей Титовец.
В ГКСЭ для химических исследований поступили объекты, изъятые 16 ноября при осмотре места происшествия - участка белорусско-польской границы в районе пункта пропуска "Брузги" на территории Беларуси. Представлены пробы грунта, смывы, образцы растительности с наслоением окрашенных веществ. "Установлено, что в их составе содержатся соединения, оказывающие слезоточивое раздражающее действие, а в определенной концентрации вызывающие химические ожоги слизистой оболочки и глаз", - сказал Сергей Титовец.-0-
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