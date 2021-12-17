Сын Героя Беларуси Андрея Ничипорчика мечтает стать летчиком, как и его отец

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын Героя Беларуси Андрея Ничипорчика Алексей мечтает стать летчиком, как и его отец. Об этом рассказали журналистам его родные, которые сегодня получили от Президента Беларуси высокие награды за подвиг Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей, шестилетний сын Андрея Ничипорчика, увлекается авиацией и очень мечтает стать летчиком, как и отец. Пока он тренируется на игрушечных самолетах, а при случае занимается и на тренажерах, пробуя пилотировать учебно-тренировочный Л-39 и даже учебно-боевой Як. И на наивный вопрос журналистов, получалось ли делать мертвую петлю, серьезно, по-взрослому ответил: "Это была не мертвая петля, а бочка".

"Он души не чает в этих самолетах", - подтвердила мама мальчика Анастасия Ничипорчик. В разговоре с журналистами она призналась, что ей, конечно, будет непросто принять решение сына, если он в будущем выберет профессию летчика. "С одной стороны, хочется, чтобы он летал, если захочет. Но с другой - пережить что-либо подобное (гибель мужа Андрея Ничипорчика. - Прим. БЕЛТА) еще раз я не хочу, - сказала она. - Но я предоставлю право выбора сыну. Не буду вмешиваться, он будет выбирать сам".

По ее словам, после всего случившегося именно дети помогают жить и справляться с болью утраты: "Их трое, и они все - продолжение Андрея, нашей совместной любви. Это дает какую-то силу". В ее памяти супруг навсегда останется веселым, добрым, жизнерадостным: "Он настоящий мужчина. Таких больше нет. Любящий отец и отличный муж".

Мать погибшего летчика Галина Михайловна Ничипорчик, глядя на внука Алексея, также отмечает его сходство с отцом - и во внешности, и в чертах характера. "Он - копия Андрюши в детстве. И Леша очень хочет быть похожим на папу. Даже по характеру такой же - очень коммуникабельный, открытый, иногда капризный".

Андрей Ничипорчик

Сегодняшняя церемония для Галины Михайловны, безусловно, волнительна: "Это опять все пережить заново. Это очень тяжело. Мы, конечно, гордимся подвигом своего сына, но это очень тяжело. Спасибо Президенту, что он оценил подвиг наших мальчиков действительно правильно, справедливо".

По ее словам, в семье никогда не возникало даже разговоров о том, что профессия летчиков потенциально опасна и в небе может произойти трагедия. "Даже если я волновалась когда-то, муж говорил: "Не смей даже думать, у нас все будет хорошо". Я поначалу очень переживала за мужа, потом за сына, но мы верили, что все будет хорошо. Поэтому это событие, когда муж позвонил и сообщил о случившемся, подкосило очень сильно".

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил семьям погибших героев высшие награды Беларуси.

Медали Героя Беларуси получили родственники Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко - командира и летчика учебно-боевого авиационного звена учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил. Они посмертно удостоены этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.-0-