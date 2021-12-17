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17 декабря 2021, 11:49

Командующий ВВС и войсками ПВО: гордимся, что в нашем строю еще два Героя Беларуси, хоть и посмертно

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах гордятся, что среди награжденных медалью Героя Беларуси появились еще двое военнослужащих - Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Об этом заявил журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб, который присутствовал во Дворце Независимости на церемонии вручения Президентом Александром Лукашенко наград родственникам погибших летчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вооруженные Силы гордятся, что в нашем строю, хоть и посмертно, но еще два Героя Беларуси", - сказал он.

Игорь Голуб подчеркнул: военнослужащие на деле доказали, что для них расхожее выражение "Есть такая профессия - Родину защищать" не пустой звук. "Сейчас еще появился в Вооруженных Силах хороший девиз из недавно вышедшего фильма "Небо". Мы его немного перефразировали: "Мы не работаем на Вооруженные Силы, мы им служим", - сказал Игорь Голуб. - Мы служим Беларуси. Наш народ должен быть уверен, что с офицерским корпусом, где есть такие, как наши погибшие братья, мирный труд будет защищен и страна будет развиваться согласно той задаче, которую определил наш главнокомандующий - Президент Республики Беларусь. Мы это обеспечим".

Звезды Героя Беларуси ранее удостаивался только один представитель Вооруженных Сил - Владимир Карват. Так совпало, что награжден он был также посмертно и погиб в мае, совершая учебно-тренировочный полет в небе над Барановичами, как и Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Андрей Ничипорчик
Андрей Ничипорчик

Никита Куконенко
Никита Куконенко

Игорь Голуб рассказал, что, узнав о случившемся, ни секунды не сомневался, что ребята совершили подвиг. "Ведь мы ту аварийную ситуацию, которая перешла в катастрофическую, с первых секунд наблюдали. Я знал до секунды, как все происходило в воздухе, какие команды подавались и что именно сделали ребята Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Это герои и мы ими гордимся", - подчеркнул он. Позже предварительные выводы военных подтвердила и юридически закрепила государственная комиссия, изучившая все материалы, средства объективного контроля, записи переговоров, свидетельства очевидцев.-0-

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