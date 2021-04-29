Территориальная целостность и национальное единство сейчас приобретают особую актуальность - Марзалюк

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальная целостность и национальное единство сейчас приобретают особую актуальность. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк во время парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год столетия Рижского договора, в результате которого белорусы утратили территориальную целостность, и наше дальнейшее существование как самобытной нации было под вопросом. Этот год объявлен Годом народного единства в том числе и в связи с теми событиями, когда чужие силы стремились расколоть наше единство. Поэтому территориальная целостность и национальное единство, которые мы обрели в ходе трагичных, весьма противоречивых событий, приобретают особую актуальность. Еще один важный момент - на всей территории Восточной Европы сейчас идут так называемые войны за историю, когда многие факты в угоду той или иной политической конъюнктуре искажаются", - сказал Игорь Марзалюк. Поэтому эта тема как никогда приобретает актуальность и остроту, подчеркнул он.

Во время слушаний будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, научных организаций и высших учебных заведений.-0-