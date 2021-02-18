18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тест на COVID-19 методом ПЦР в Национальном аэропорту Минск могут сдать только пассажиры рейсов при предъявлении билета или посадочного талона. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани со ссылкой на информацию Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

"Минский центр гигиены и эпидемиологии изменил подход к выполнению ПЦР-теста в аэропорту. Теперь пройти его сможет не каждый желающий, как сообщалось ранее, а только пассажиры, следующие воздушным транспортом при предъявлении билета или посадочного талона. Тестирование в лаборатории доступно и вылетающим, и прилетающим пассажирам", - сказали в пресс-службе.

Время проведения исследования - 2 часа 40 минут. Результаты ПЦР-тестирования выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси. В случае возникновения вопросов можно обратиться в лабораторию на территории аэропорта: +375 17 279 13 57. Она работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Диагностический экспресс-тест по выявлению антигена коронавирусной инфекции (метод иммунохроматографического анализа - ИХА) проводится по мере поступления обращения с 9.00 до 17.40. Время проведения составляет 20 минут.

Для пассажиров, вылетающих в Амстердам, проводится только исследование диагностическим экспресс-тестом методом ИХА. Пройти его можно с 6.30 до 9.45 в день выполнения рейса, в том числе и в выходные дни.-0-