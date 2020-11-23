Транспортная инспекция: отсутствие таксометра, невыдача чека - самые частые жалобы пассажиров

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция рассматривает обращения граждан с претензиями к организации и выполнению пассажирских перевозок такси. С начала года только в аппарат управления инспекции их поступило около 300, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Среди основных вопросов - отсутствие таксометра в автомобиле или проезд с выключенным таксометром. Заявители также жалуются, что водитель не выдал чек после завершения поездки", - рассказала она.

Правилами автомобильных перевозок пассажиров предусмотрено, что пассажир такси имеет право отказаться от оплаты за поездку, если таксометр выключен во время поездки либо отсутствует вовсе. Исключение составляют случаи, когда такси заказано с помощью электронной информационной системы. В иных ситуациях водитель обязан выдать пассажиру чек после завершения поездки, а сама услуга обязательно должна осуществляться с включенным таксометром.

В обращениях нередко указывается на нарушения в оформлении автомобиля-такси. Бывает, что пассажиры сталкиваются с хамским поведением водителя. Транспортная инспекция проводит разбирательства по всем заявлениям.

В Беларуси продолжается массовая проверка такси. На сегодняшний день инспекторы проверили около 1 тыс. автомобилей-такси, выявили более 900 нарушений и выдали более 240 требований (предписаний) об их устранении.-0-