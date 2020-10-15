Центр электронного декларирования будут шире применять в Беларуси для таможенных операций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня приступила к пилотному проекту по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования на республиканском уровне, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Реализация пилотного проекта по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования расширена на республиканский уровень. К эксперименту, который стартовал 1 сентября на базе Минской региональной таможни, подключилась Могилевская таможня", - рассказали в ГТК.

Решение расширить эксперимент принято после успешной его реализации на региональном уровне. Достигнуто равномерное распределение нагрузки между пунктами таможенного оформления (ПТО), что позволяет сократить сроки выпуска товаров.

"При проведении эксперимента на республиканском уровне декларация на товары, направленная декларантом или таможенным представителем в ПТО одной таможни, может быть зарегистрирована и принята к рассмотрению в ПТО другой таможни", - обратили внимание в ГТК.-0-