ТЦСОНы выполнили с начала года более 7 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала этого года в территориальные центры социального обслуживания населения поступило и выполнено 7,2 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"Спрос на доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств сохраняется. Всего за время проведения кампании по поддержке пожилых граждан и инвалидов в период сложной эпидемиологической обстановки, начиная с 20 марта прошлого года, территориальными центрами выполнено более 47,5 тыс. заявок", - добавили в Минтруда и соцзащиты.

Все 146 территориальных центров, которые есть в регионах страны, принимают заявки по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по отдельным телефонным линиям.

К организации оперативной доставки также подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

В республике комплексные социальные услуги на дому получают 97 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, готовку, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и другое. В сельской местности - еще и растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.-0-