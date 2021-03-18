Туман, мокрый снег и до +6°С ожидаются в Беларуси 19 марта

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 19 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь