Турчин: делаем все, чтобы жители райцентров чувствовали себя не хуже жителей Минска

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин во время беседы с журналистами рассказал о том, какие проекты реализуются в городе Столбцы, где в этом году пройдут областные "Дажынкі", передает корреспондент БЕЛТА. По словам Александра Турчина, развитию инфраструктуры районного центра уделяется повышенное внимание.

"В Столбцах есть ряд значимых капиталоемких объектов. Это объездная дорога, строительство нового кинотеатра, благоустройство озера и перестройка казармы под школу искусств. Кроме того, ведутся работы в области жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет, в частности, о ремонте, домов, дворов и асфальтировании улиц. Я уверен, что мы с районными администрациями выполним намеченные планы, и к областному празднику Столбцы преобразятся. Этому городу уделяется повышенное внимание. Там построена новая школа, которой может похвастаться не каждый районный центр. В местную систему здравоохранения мы также вкладываем деньги. К "Дажынкам" в больнице в Столбцах будет сделан ремонт и установлен компьютерный томограф. Мы сделаем все, чтобы жители районных центров чувствовали себя не хуже жителей города Минска. А, может быть, даже и лучше", - заявил Александр Турчин.-0-

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