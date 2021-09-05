Турчин: День письменности должен стать отправной точкой в развитии туристического потенциала Копыля

5 сентября, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Республиканский День письменности должен стать отправной точкой развития туристического потенциала Копыля. Таким мнением с журналистами сегодня поделился председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время праздника в Копыле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Копыль сильно преобразился перед Днем письменности и областными "Дажынкамі". Много хорошего сделано для людей, город изменился в лучшую сторону, что определенно заслужил. Хотелось бы, чтобы все, что мы сделали, стало отправной точкой развития его туристического потенциала. Ведь он уникальный для страны. В этих краях родились более 50 писателей, среди которых Тишка Гартный, Кузьма Чорный, Анатолий Астрейко, Адам Русак, Алесь Адамович. Место пропитано творчеством и культурой", - сказал Александр Турчин.

Он также отметил, что в последнее время белорусы стали чаще путешествовать по стране. Теперь в свои маршруты они могут включать не только Несвиж, Мир, но и Копыль.

День белорусской письменности проходит в Копыле 4 и 5 сентября под девизом "Слова нас аб'ядноўвае". Сегодня в городе действуют праздничные образовательные и развлекательные площадки, параллельно проходит открытие аллеи Писателей с интерактивными скамейками, памятника в честь Тишки Гартного, впереди - вручение Национальной литературной премии.-0-