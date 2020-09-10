Участники WorldSkills Belarus продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники четвертого Республиканского конкурса профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills Belarus - 2020 среди молодых рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сегодня сообщил ректор Республиканского института профессионального образования, официальный делегат WorldSkills Belarus Валерий Голубовский.

Конкурс пройдет 15-18 сентября на территории индустриального парка "Великий камень". "В преддверии проводились отборы на уровне учебных заведений, региональные чемпионаты. В итоге для участия в национальном этапе сформированы команды от каждой области. Всего - 325 конкурсантов. Они продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моде", - рассказал Валерий Голубовский.

Валерий Голубовский

По его словам, особенностью соревнования является нарастающая вовлеченность вузов. "В числе участников конкурса все больше студентов учреждений высшего образования. В частности, около 40 из них представляют БНТУ. И это, конечно, совпадает с ориентирами развития образования и его обновления, в том числе для вузов. Речь идет о формировании прикладных квалификаций, о том, что специалисту с высшим образованием необходимо обладать еще и навыками, которые позволят ему генерировать новые идеи в инженерных, строительных и иных направлениях, - отметил ректор РИПО. - Кроме того, у нас представлено 5 компетенций из области future skills - компетенций будущего. Это акватроника, разработка мобильных приложений, bim-технологии - цифровое проектирование зданий, технология промышленного дизайна и полимеханика и автоматизация".

Во время республиканского соревнования состоится конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников Junior Skills. В конкурсе также примут участие лица с ограниченными возможностями по четырем компетенциям: Inclusion Skills, "Технология моды", "Веб-дизайн", "Графический дизайн", "Системное администрирование". "Многие учреждения образования обучают эту категорию учащихся и в чемпионатном движении мы стараемся их тоже не упускать, чтобы социализировать в общение с коллегами и в то же время дать возможность почувствовать ситуацию успеха, несмотря на некоторые ограничения", - подчеркнул Валерий Голубовский.

Открытие и закрытие чемпионата будет проходить в спортивном комплексе "Чижовка-Арена" с привлечением школьников регионов и Минска для того, чтобы продемонстрировать образ системы профессионального образования и те возможности, которые они могут получить, развиваясь в ней как профессионал, гражданин, личность. "Такой старт в будущее, который не ограничивает возможности для получения высшего образования, но создает прочную основу для того, чтобы действительно быть успешным в жизни и состояться как профессионал", - добавил Валерий Голубовский.-0-