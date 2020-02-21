Ученые Беларуси и России рассчитывают реализовать программу "ДНК-идентификация-2" в 2022-2026 годах

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и России рассчитывают реализовать союзную программу "ДНК-идентификация-2" в 2022-2026 годах. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума НАН, научный руководитель союзной программы "ДНК-идентификация" с белорусской стороны Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анонсирую новую программу, которую мы хотим развивать и уже активно работаем над этим с нашими российскими коллегами. "ДНК-идентификация-2" (2022-2026 годы) будет логическим продолжением нынешней программы, которая продлится до 2021 года. Если сейчас мы в основном работаем с человеком как объектом генетических исследований, то по новой программе будем изучать более широкий круг объектов", - сказал Александр Кильчевский.

Программа будет предусматривать разработку инновационных ДНК-технологий для повышения эффективности раскрытия преступлений. Первый раздел будет посвящен эпигеномному определению образа жизни человека (по экспрессии генов можно установить алкоголизм, курение, наркоманию). "Есть много важных задач, связанных с экономическими преступлениями. Например, технологии генетической идентификации происхождения древесины позволят определять случаи незаконной вырубки и продажи леса. ДНК-идентификация видов животных поможет бороться с браконьерством и фальсификацией пищевой продукции. Важна также работа с растениями, содержащими наркотические вещества (маком, коноплей)", - отметил ученый. В программу также планируется включить разработку метагеномной технологии определения микробиомов человека и почвы для решения задач судебной экспертизы.

Концепция новой союзной программы уже разработана и передана на согласование в Россию. "Наш опыт продвижения первой программы говорит о том, что нужно делать все заранее, иначе мы можем финансирование в 2022 году не получить", - пояснил Александр Кильчевский.

Цель союзной программы "ДНК-идентификация" (2017-2021 годы) - разработка для применения в криминалистике и медицине инновационных ДНК-технологий, позволяющих повысить эффективность обеспечения безопасности. С белорусской стороны госзаказчиком программы является Национальная академия наук, с российской - Министерство науки и высшего образования. Головная организация от Беларуси - Институт генетики и цитологии НАН, соисполнители - организации Государственного комитета судебных экспертиз и Министерства здравоохранения. Разработанные ДНК-технологии планируется применить в работе криминалистических лабораторий правоохранительных органов двух стран, а также внедрить в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН и в учреждениях Минздрава Беларуси.-0-