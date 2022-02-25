Ученые Беларуси призывают прекратить строительство пограничного забора в Беловежской пуще

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси призывают прекратить строительство пограничного забора и разрушение экосистем Беловежской пущи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Президиум НАН Беларуси от имени ученых Беларуси подготовил обращение к правительству Польши и международным организациям об отмене решения о строительстве заградительного пограничного забора в Беловежской пуще. Письмо будет направлено по дипломатическим каналам правительству Польши, Польской академии наук, Беловежскому национальному парку и международным экологическим организациям на четырех языках.

В тексте говорится, что Беловежская пуща - уникальный объект заповедной природы Европы, имеющий исключительное природоохранное значение и находящийся под охраной закона с начала XV века. Богатство пущи - тысячи старовозрастных деревьев, сотни видов растений и животных, включая наиболее многочисленную в мире популяцию зубров.

Беловежская пуща внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представлена в нем как единый природный объект на трансграничной территории Беларуси и Польши. Уникальность и исключительное природоохранное значение пущи заключаются, в первую очередь, в ее масштабах и видовом разнообразии. Для животных нет границ, белорусская и польская части популяций существуют как единое целое, мигрируя в пределах всей пущи.

Беловежская пуща обладает и другими международными природоохранными статусами: биосферный резерват ЮНЕСКО (1993 год), Европейский диплом для охраняемых природных территорий (1997 год), территория международного значения, важная для птиц (IBA), ключевая ботаническая территория международного значения (IPA), объект "Изумрудной сети" (Emerald network), водно-болотное угодье международного значения - Рамсарская территория (лесоболотный комплекс "Дикое").

"Возведение пограничных заграждений внутри пущи окажет огромное негативное воздействие на состояние редкой экологической системы и повлечет за собой исчезновение редких и охраняемых видов растений и животных в результате уничтожения естественной растительности и биотопов, разрушение мест обитания животного мира, изоляцию отдельных микропопуляций с последующим их вырождением (измельчение особей, рост морфологических аномалий и т.д.), нарушение целостности популяций диких животных, а также уменьшение генетического разнообразия диких животных", - отмечается в обращении.

В пресс-службе подчеркнули: ученые Беларуси призывают правительство Польши пересмотреть свое решение о строительстве заградительного пограничного забора в Беловежской пуще, а также просят международные организации, деятельность которых направлена на защиту природы, принять меры для предотвращения возможного колоссального ущерба уникальному природному объекту.-0-