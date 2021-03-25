Ученые рассказали о разработке нового российско-белорусского спутника

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой рассказал сегодня журналистам о разработке нового российско-белорусского спутника, передает корреспондент БЕЛТА.

В ЕАЭС в прошлом году была утверждена совместная космическая программа. Она предполагает в том числе создание орбитальной группировки спутников. В планах два российско-белорусских аппарата сверхвысокого разрешения (0,35 м) и три аппарата разрешением 5 м, которые изготовит казахстанская сторона. "На этот год запланирована разработка нормативной базы по взаимодействию пяти стран в этой области", - отметил Сергей Золотой.

Над новым российско-белорусским спутником уже идет работа. "Эскизный проект подготовлен. В процессе работы над ним проверялись возможности реализации технических решений, были уточнены технические характеристики аппарата. Сейчас выполняется разработка конструкторской документации", - рассказал ученый.

У действующего Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли разрешение 2 м. "Новый спутник будет иметь разрешение 0,35 м, то есть степень детализации будет гораздо выше. Целевую аппаратуру будет изготавливать белорусский "Пеленг", а саму платформу, обеспечение запуска берет на себя Россия. Примерно третья часть и по объему, и по финансам - белорусская, две трети - российские", - проинформировал Сергей Золотой.

"У этого аппарата будет ряд уникальных функций. Например, он позволит сделать высокоточную 3D-модель города с небоскребами без теней. Здесь предусмотрен также видеорежим, то есть при съемке с такого аппарата будет возможен полутораминутный видеофильм с высоты 700 км", - добавил ученый.-0-

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