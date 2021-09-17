Ученых из 18 стран соберет конференция по физике в БГУ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехдневная международная конференция "Взаимодействие излучений с твердым телом" стартует 21 сентября в БГУ. Форум пройдет в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В программу мероприятия включено около 140 докладов, авторами которых являются ученые из 18 стран: Беларуси, России, Польши, Франции, Чехии, Ирландии, Германии, Китая и других. Это представители БГУ, ГрГУ им.Я.Купалы, Института общей физики им.А.М. Прохорова Российской академии наук, Университета Николая Коперника (Польша), Йенского университета им. Фридриха Шиллера (Германия), Пекинского технологического университета (Китай).

Во время конференции пройдет работа шести научных секций: "Процессы взаимодействия излучения и плазмы с твердым телом", "Радиационные эффекты в твердом теле", "Модификация свойств материалов", "Формирование наноматериалов и наноструктур", "Влияние излучений на структуру и свойства покрытий", "Современное оборудование и технологии". Участники рассмотрят актуальные вопросы в области изучения воздействия на твердые тела и конденсированные среды различных типов излучений и ускоренных заряженных частиц в широком энергетическом диапазоне, лазерного излучения, низко- и высокотемпературной плазмы, а также проблемы ядерной энергетики в области материаловедения, радиационной стойкости материалов и разработке реакторов нового поколения.

Организатором мероприятия выступает физический факультет БГУ.-0-