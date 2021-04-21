Ученый рассказал об исследованиях в Полесском радиационно-экологическом заповеднике

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по научной работе Института радиобиологии НАН Александр Никитин рассказал об исследованиях в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий".

"В нашей стране есть место, где сосредоточена очень высокая активность радионуклидов, - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Основная задача - предупреждение выноса радионуклидов за пределы этого заповедника, защита людей от воздействия радиации. На этой территории продолжают исследовать в крупном масштабе поведение радионуклидов, их миграцию в экосистемах", - сказал Александр Никитин.

По его словам, на территории заповедника восстанавливаются экосистемы, появляются постоянные новые виды растений и животных. "Международное научное сообщество проявляет интерес к такому биорезервату, где очень много краснокнижных видов, в частности редких птиц. В заповеднике сосредоточена одна из самых крупных вольноживущих популяций зубра, который вроде бы неплохо себя чувствует. Там есть и уникальный для Беларуси вид - лошадь Пржевальского", - отметил ученый.

"Полесский радиационно-экологический заповедник - это уникальная научная площадка, где можно отрабатывать способы ограничения перехода радионуклидов в продукцию, ситуации с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу с загрязнением окружающей среды. Недаром после аварии на Фукусиме к нам в заповедник приезжали делегации из Японии, чтобы перенять опыт. Считаю, что одна из важных задач, которая сегодня стоит перед наукой, - это глубокое обобщение нашего опыта и полученных результатов, чтобы собрать какое-то ядро знаний, которое в случае необходимости мы можем передать в другие страны, перенести на иные крупномасштабные чрезвычайные ситуации", - резюмировал Александр Никитин.-0-

Новый выпуск проекта БЕЛТА "Экспертная среда" - "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий" - смотрите здесь.