Улахович: европейский бизнес отвечает на политические санкции поддержкой интеграции интеграций

12 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Европейский бизнес поддержкой идеи интеграции интеграций на евроазиатском пространстве дает своеобразный ответ тем, кто инициирует введение санкций. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сегодня на пленарном заседании международного экономического форума "СНГ - 30 лет", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Улахович напомнил об инициативе "Единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона", которая родилась у европейского бизнеса и была поддержана многими в СНГ. "Концепция интеграции интеграций, которая неоднократно озвучивалась Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным, оказалась реально созвучной интересам крупнейших европейских компаний, - сказал он. - К настоящему времени к меморандуму, который как раз и рассматривает единое экономическое пространство на основе гармонизации таможенных процедур, налогового регулирования, применения общих правил сертификации, технических стандартов, присоединились больше ста компаний. Причем крупнейших, таких как Raiffeisen, Siemens, Bosch, Continental, Clarins. Это своеобразный ответ бизнеса на те ограничения, которые постоянно вводят наши партнеры в Европе на политическом уровне". К этой инициативе присоединилась также и Белорусская торгово-промышленная палата.

Владимир Улахович также сообщил, что в рамках председательства Беларуси в СНГ в нынешнем году планируется провести в Минске встречу руководителей торгово-промышленных палат стран Содружества. По его словам, эта идея уже поддержана правительством Беларуси и Исполкомом СНГ.-0-