Управление делами Президента выразило соболезнования родным погибшего офицера КГБ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление делами Президента искренне скорбит по поводу гибели офицера КГБ и выражает глубокие соболезнования его родным, близким и друзьям, а также руководству и сотрудникам Комитета государственной безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Мы всегда будем помнить об этом мужественном человеке, достойном гражданине, истинном патриоте нашего Отечества, отдавшем свою жизнь при исполнении служебного долга ради спокойствия и блага белорусского народа", - отмечается в соболезновании.-0-