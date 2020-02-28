Утвержден график проведения ЦТ в 2020 году

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Минобразования от 13 февраля 2020 года №12, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Даты проведения ЦТ:

белорусский язык - 13 июня, суббота;

русский язык - 15 июня, понедельник;

обществоведение - 17 июня, среда;

математика - 19 июня, пятница;

биология - 21 июня, воскресенье;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 23 июня, вторник;

химия - 25 июня, четверг;

физика - 27 июня, суббота;

история Беларуси - 29 июня, понедельник;

география - 1 июля, среда;

всемирная история (новейшее время) - 4 июля, суббота.

Резервными днями проведения ЦТ установлены:

8 и 10 июля - белорусский и русский языки;

8 и 12 июля - обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.

Время работы пунктов регистрации - с 9.00 до 19.00, в субботу (2 и 30 мая) - с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, - 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) - с 15 июля.-0-