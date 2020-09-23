В активной фазе учения "Славянское братство - 2020" примут участие более 900 российских военных

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В активной фазе белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020", которое проходит в Беларуси, с российской стороны примут участие более 900 человек и около 100 единиц техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Во время учения "Славянское братство - 2020" отрабатывается защита границ Союзного государства "На текущий момент уже отработан ряд задач, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с нашими российскими коллегами", - рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.

"23 сентября в рамках совместного белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020" самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России осуществили переброску с территории России и десантирование парашютным способом на полигон Брестский Республики Беларусь батальонно-тактическую группу Ивановского соединения воздушно-десантных войск России", - проинформировали в военном ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что ранее в соответствии с замыслом учения "Славянское братство - 2020" на территорию Беларуси на полигон Гожский под Гродно железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, а на полигон Брестский - российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

"В ходе активной фазы учения российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи по десантированию основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД и по-штурмовому из вертолетов в заданные районы, блокирование населенного пункта, а также уничтожение условных незаконных вооруженных формирований", - добавили в Минобороны РФ.-0-