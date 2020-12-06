В Барановичах автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах автомобиль сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в МВД.

"По предварительной информации, 5 декабря около 21.30 на улице Профессиональной совершен наезд на 37-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель скрылся", - рассказали в МВД.

Милиционеры проводили оперативно-разыскные мероприятия, был объявлен план "Перехват". В итоге сотрудники Барановичского ГОВД совместно с УГАИ УВД установили водителя, совершившего смертельный наезд. 58-летнего жителя Барановичей правоохранители задержали по месту жительства сегодня около 14.00. Как выяснилось, в момент ДТП он был за рулем Honda CRV.

В настоящее время проводятся следственные действия.-0-