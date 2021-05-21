В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

21 мая, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах увековечат память майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, погибших при крушении военного самолета, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель горисполкома Юрий Громаковский.

"В Барановичах будут помнить офицеров, мужчин, которые при крушении самолета ценой своих жизней не допустили других человеческих жертв. Принято решение, что в честь доблестного поступка будет увековечена память погибших летчиков. Это будет сделано однозначно. Единственное, проработаем вопрос, в каком виде воплотить задуманное", - сказал Юрий Громаковский.

В Барановичах помнят и о подвиге первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который служил на 61-й авиабазе. В его честь обустроили сквер. Также горожане не забывают подвиг местных летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые погибли 30 августа 2009 года во время авиашоу в Польше. Пилоты награждены орденами "За личное мужество".

Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.-0-

Фото Леонида Щеглова