21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь 22 ноября прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщил в транспортно-логистическом центре на границе директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, которая вызывает большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания. Белорусские власти помогают в решении этих проблем. Мы, как представители ВОЗ, вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь со своей стороны: предоставить медикаменты, медицинские принадлежности, содействовать в развитии медицинской инфраструктуры", - сказал Джеральд Рокеншауб.

Как отметил директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ, использование слезоточивого газа может вызывать определенные проблемы со здоровьем. "Мы смотрим на то, как помочь людям, которые подверглись его воздействию. Но прежде всего люди нуждаются в перспективе на будущее. Большинство сказали, что не хотят возвращаться домой. Но нас, прежде всего, интересует медицинский аспект", - подчеркнул он.

"Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, фармацевтическими товарами. Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены. Работаем в этом направлении с нашими партнерами. Это ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест и другие, - продолжил Джеральд Рокеншауб. - Завтра в Беларусь прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге".-0-