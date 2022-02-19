В Беларусь прибыли представители Латвии и Литвы для наблюдения за учениями "Союзная решимость"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с приглашением, направленным Министерством обороны, в Беларусь прибыли представители вооруженных сил Латвии и Литвы для наблюдения за белорусско-российскими учениями "Союзная решимость - 2022". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Для иностранных военных наблюдателей 18 февраля был проведен брифинг об учении.

Сегодня наблюдатели посетят 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где смогут наблюдать за розыгрышем боевых действий учений.

"Беларусь пригласила военных наблюдателей из указанных государств на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости, транспарентности и взаимности", - отметили в Минобороны.-0-