Игорь Карпенко
26 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси 99,7% учреждений образования получили паспорта готовности к новому учебному году. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
"Сейчас идет некоторая дошлифовка по ряду учреждений, некоторые учреждения на капремонте, но они не находятся в числе тех, что подписывают паспорта готовности", - рассказал руководитель ведомства.
Министр отметил, что готовность к новому учебному году была в числе основных вопросов, которые обсуждались во время доклада главе государства.
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