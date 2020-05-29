В Беларуси дан старт акции "Дзякуй, настаўнік, дзякуй, школа!"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поддержку всех педагогов страны на официальном сайте Министерства образования и в официальных сетях ведомства стартовала всебелорусская акция "Дзякуй, настаўнік, дзякуй, школа!". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре ведомства.

Выпускники учреждений образования могут принять участие в интересных флешмобах, увлекательных челленджах, креативных марафонах, лайф-активностях онлайн и сказать спасибо учителям за полученные знания. "Каждый выпускник, имеющий аккаунт в Instagram, может высказать слова благодарности и рассказать о своих учителях, - отметили в пресс-центре. - Для этого нужно вспомнить любимого учителя, найти интересные фотографии из школьной жизни или записать короткое видео, добавить хештеги #дзякуйнастаўнік, #дзякуйшкола, отметить своих одноклассников, учителей, аккаунт школы и выложить пост в Instagram. Лучшие посты будут опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Министерства образования".

Давняя традиция выпускников - оставлять пожелания друг другу. В разные десятилетия это были выпускные ленты, фотоальбомы, дневники. "Мы предлагаем создать YouTube-каналы своих классов и на них вести "Дневники пожеланий". Для этого нужно зарегистрировать YouTube-канал, назвать его "Дневники пожеланий" и указать номер школы, город либо населенный пункт, снять короткое видеопожелание, разместить его на канале, а ссылку отправить на электронную почту nchtdm@nchtdm.by. Лучшие видеопожелания будут доступны на официальном молодежном YouTube-канале ON!", - рассказали в ведомстве.

Можно организовать прямую трансляцию в виде лайф-фото в своем аккаунте в социальных сетях. Для этого нужно сделать живое фото или селфи со своим классом и учителями на фоне школы, поставить хештеги #выпуск2020, #дзякуйнастаўнік, #дзякуйшкола и мгновенно его разместить на страничке в любой из социальных сетей. По итогам акции лучшие фото будут размещены на официальных страницах в социальных сетях Министерства образования.

Совместно с группой NaviBand запущен челлендж "Молодость в кармане" - всем выпускникам предложат спеть вместе. "Для исполнения мы с группой выбрали песню "Молодость в кармане", фонограмму которой можно скачать на официальном сайте naviband.by. Необходимо спеть эту песню всем классом, снять на видео и выложить его в Instagram с хештегами #выпуск2020, #дзякуйнастаўнік, #дзякуйшкола, #молодостьвкармане. Лучшие работы будут размещены на официальных страницах в социальных сетях Министерства образования и Telegram-канале ведомства", - добавили в пресс-центре.-0-