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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для работы на референдуме аккредитованы 195 международных наблюдателей, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас увеличилось количество национальных наблюдателей. Уже практически 45 тыс. национальных наблюдателей аккредитовано во всех комиссиях. И 195 международных наблюдателей аккредитовано", - сказал Игорь Карпенко.
Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.-0-